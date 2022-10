Noleggio auto | la formula adatta alle tue esigenze

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Spinte dai numerosi vantaggi, economici e non, che ildimobili offre, sempre più persone in Italia scelgono di orientarsi verso di esso. Questo perché questo tipo di contratto ha il vantaggio di liberare la persona dspese di manutenzione e gestione dell’vettura. Sono infatti le società di, come LeasePlan, che opera tramite il suo portale https://www.leaseplan.com/it-it/, che si prendono carico di questi servizi, occupandosi anche delle scadenze assicurative e della burocrazia. Inoltre, garantiscono una costante assistenza ai propri clienti per tutta la durata del contratto, affiancandolo in caso di incidente, di furto o di danni all’mobile. Esistono formule con tempi didifferenti, create per soddisfare ...