Napoli | ag Osimhen | “È stata una sua scelta rimanere negli Azzurri”

(Di lunedì 17 ottobre 2022)- Ilè ritornato ad allenarsi dopo la grande vittoria contro il Bologna, per 3-2 nella gara delle ore 18;00. Ilè ritornato ad allenarsi subito dopo la vittoria contro il Bologna nella serata di ieri, coadiuvata da una grande rete di. L’agente di Victorha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss. In questo avvio di campionatoè sembrato tornare in carreggiata dopo l’infortunio di settembre con il piede giusto. Queste le parole del suo agente: “Non lo scopriamo ora cheè oggetto di interesse di tantissime squadre, ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore. Io sono stato subito chiaro quest’estate perché sapevo che sarebbero uscite tantissime notizie ...

... il tocco sotto per aprire il campo a Zielinski , l'interno - collo per lanciare: visto che gli è stato proibito segnare, allora si è messo ad inventare. E- Bologna, tanto per ...Il mondo del, insomma, è coperto per il 70% d'acqua e per tutto il resto da, con quella fame di chi sembra giocare sempre la partita più importante della sua carriera che fa innamorare ...Quello tra il Napoli e le Nazionali è un rapporto da sempre complicato e l'annuncio ufficiale arrivato nell'ultime ore non aiuterà a migliorarlo.Kvicha Kvaratskhelia fenomeno assoluto del Napoli, Corriere dello Sport esalta l'attaccante georgiano di Spalletti.