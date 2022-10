“Le mani addosso | è stato lui” Choc al GF Vip | brutte cose nella casa | denuncia tutto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La presunta aggressione ai danni di Antonino Spinalbese ad opera di Edoardo Donnamaria è indubbiamente la questione più discussa del momento quando si parla di GF Vip 7. L’aggressione c’è stata davvero o si tratta solo di una banale ritorsione in seguito alla nomination di Donnamaria? È proprio Spinalbese il nome che Edoardo Donnamaria ha scelto di nominare, una faccenda che non sarebbe proprio andata giù all’ex di Belen Rodriguez. Subito dopo aver scoperto di esserenominato Spinalbese aveva dato del “senza pal*e”, per citare lui, al compagno per poi secondo alcuni inscenare la finta aggressione. Lo stesso Edoardo Donnamaria non si lascia scappare nemmeno un’occasione provocatoria e la tensione tra i due concorrenti si taglia con un coltello. GF Vip 7, ladi Antonino L’ex parrucchiere subito dopo la nomination avrebbe ...

La Gazzetta di Massa e Carrara

... " Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi" racconta - Quando mi sono tuffato la ... " lui non vuole che racconto questa cosa " mette leavanti - lui è entrato in classe ed ha ...Superato il guado, Monteroni riprende a macinare gioco, allunga le rotazioni, mettendo leall'avversario fino al limite concesso; la New Virtus prova ad adeguarsi, ma si riscopre corta ... Concluso l'incontro "Parliamone (senza metterci le mani addosso)" Una spinta all’arbitro. Basta questo, basta poco per capire la gravità di quel che è successo in River Plate-Rosario. Juan Fernardo Quintero va ben oltre il limite del consentito, e si becca il rosso ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...