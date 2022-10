Grande Fratello Vip 7 | nona puntata | commenti a caldo

Vanity Fair Italia

Carolina Marconi alVip 2022 si è scontrata in diverse occasioni con alcuni vipponi. In particolare la ex gieffini ha del malumore verso Patrizia Rossetti e Wilma Goich e non l'ha nascosto visto che in ...Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono una coppia oppure no Nella Casa delVip starebbe nascendo la prima coppia di questa edizione. Il condizionale è però d'obbligo, almeno per ora, perché non è chiaro quali siano i sentimenti che Antonella Fiordelisi prova ... Grande Fratello Vip 7, Sara Manfuso: «Non ho preso in giro Signorini» Marco Bellavia fa il suo ritorno al Grande Fratello Vip Ecco quando rivedremo l'ex conduttore negli studi televisivi del reality ...A pochi minuti dall’inizio della puntata del 17 ottobre arriva il chiarimento della produzione in merito al caso Perez: “non è stata ...