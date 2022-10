“GF Vip 7” | la concorrente sparisce dalla diretta | cos’è successo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) News Tv. I fan del GF Vip hanno notato che Nikita Pelizon è sparita dalle inquadrature per ore durante ladi ieri, domenica 16 ottobre. Dov’è finita? Si parla molto del personaggio di Nikita in queste ore. L’influencer ha minacciato di lasciare il programma. Alla base questa drastica scelta ci sarebbe la difficoltà di trovare un’armonia all’interno della casa. La ragazza non riesce proprio ad andare d’accordo con alcuni inquilini, tanto che è arrivata alle lacrime dopo un duro scontro con un’altra gieffina. “GF Vip”, dov’è sparita Nikita Pelizon? Stasera ci sarà una nuova puntata del GF Vip 7. L’aria è tesa nella casa più spiata d’Italia. Si parla molto in queste ore della figura di Nikita Pelizon. La ragazza ha avuto uno scontro acceso con Cristina Quaranta. I fan del programma però hanno le idee chiare: la 50enne ha torto e viene giudicata male per i ...

GF, ex tronista di Uomini e Donne pronta a diventare Vippona: di chi si tratta Argomenti trattati GF: ex tronista diventa Vippona Teresa Langelladel GFGF, nuovi concorrenti: dall'ex tronista all'ex Vippona Un'ex tronista di Uomini e Donne molto amata è pronta per diventare una nuovadel GF7 . Secondo ...Chi è Alessandro Tulli Il compagno di Carolina Marconi , attualedel Grande Fratello7 , è un ex calciatore con una lunga carriera alle spalle tra la Serie B e la Serie C. La coppia sta insieme dal 2014. Chi è Alessandro Tulli Età e vita privata ...Anticipazioni Grande Fratello Vip: svelato l’esito del televoto di stasera Questa sera, lunedì 17 ottobre, andrà in onda una nuova ...Il cast del GF Vip si arricchisce di nuovi volti: pronta ad entrare in Casa c'è un'ex tronista di Uomini e Donne molto amata.