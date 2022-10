(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI - L'pomeriggio deidelle diverse forze politiche, alla Camera e al Senato, è l'ultimo tassello necessario, poi il presidente Sergio Mattarella potrà convocare le, passaggio fondamentale per la formazione del nuovo governo. Eletti Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana presidenti delle Camere, si attende che, alle 15, i partiti eleggano i loro. Il giorno successivo dovrebbe dunque partire la convocazione delleche si dovrebbero tenere il il 20 ottobre. In attesa che le acque della maggioranza di calmino, ecco tutti i passaggi istituzionali e di prassi comunque necessari per trasformare le percentuali di voto in un governo in carica.del Presidente della Repubblica ...

AGI - L'pomeriggio dei capigruppo delle diverse forze politiche, alla Camera e al Senato, è l'ultimo tassello necessario, poi il presidente Sergio Mattarella potrà convocare le consultazioni, ... Domani l'elezione dei capigruppo, poi al via le consultazioni In attesa che le acque della maggioranza di calmino, ecco tutti i passaggi istituzionali e di prassi comunque necessari per trasformare le percentuali di voto in un governo in carica ...Riascolta Road map del governo, dall'Aiuti quater alla manovra di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.