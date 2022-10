Difesa nel padel | ecco gli errori più comuni da non commettere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Posizioni sbagliate a fondo campo, troppa fretta di colpire, poca abitudine a muoversi insieme al compagno e scarsa attenzione nel flettere le gambe: sono alcunibanali che tutti i giocatori amatoriali dicommettono nella. Vediamo nel seguente articolo come imparare a limarli, fondamentale per poter migliorare e salire di livello. Come giocare correttamente in(Credit foto – WorldTour pagina Facebook)L’obiettivo del difensore è quello di costringere gli avversari a spostarsi in fondo al campo, così da avere più spazio per fare punto. Per riuscirci non bisogna farsi prendere dalla frenesia, come ci spiega nel dettaglio il giocatore Luca Severini: “Quando sei inbisogna cercare di recuperare la rete: non bisogna avere ...