Calcio | Benzema vince il Pallone d' oro 2022

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Parigi, 17 ott. - (Adnkronos) - L'attaccante del Real Madrid e della Nazionale francese Karimè ild'oro. Il 34enne transalpino è stato premiato al Théâtre du Châtelet di Parigi dall'ultimod'Oro francese Zinedine Zidane. "Ild'Oroe sono felicissimo è Karim", ha detto Zizou prima di premiare il connazionale. Il riconoscimento arriva al termine di una stagione strepitosa per, vincitore della Liga e della Champions League con i blancos e nella quale ha messo a segno 44 gol nelle due competizioni.

Punti chiave 21:22 A Lewandowski il Gerd Muller Award 21:02 Pallone d'oro femminile ad Alexia Putellas 20:56 A Mané il Socrates Award per meriti umanitari...del. Tra i primi premi assegnati il trofeo Kopa e il pallone d'oro femminile che va nuovamente ad Alexia Putellas. Argomenti trattati La classifica dalla seconda alla decima posizione:...Parigi, 17 ott. - (Adnkronos) - L'attaccante del Real Madrid e della Nazionale francese Karim Benzema è il pallone d'oro 2022. Il 34enne transalpino è stato premiato al Théâtre du Châtelet di Parigi ...Ed ha appreso in fretta, Benzema: nei tredici anni precedenti al 2022/2023 ... Con movimenti da manuale del calcio ha liberato gli spazi che Cristiano ha aggredito con forza, senza rinunciare per ...