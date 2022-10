Andare in pensione a 55 anni | si può? Novità e cosa sapere

Ipotesia 58 - 59 anni con 30% in meno L'ipotesi diina 58 - 59 anni con un assegno più basso viene dalla futura premier Giorgia Meloni , che propone divia dal ...Con la generazione del baby boom che inizia adin, non ci sono abbastanza giovani per riempire i vuoti. L'agenzia per l'impiego tedesca stima il deficit tra 360.000 e 380.000 all'anno ...Un'altra rivoluzione sui parametri per andare in pensione Possibile. Il piano di Giorgia Meloni si chiama Opzione Uomo e consentirebbe di ...Fratelli d'Italia ipotizza una via d'uscita a 58 o 59 anni di età con 35 di contributi, ma si prevede un taglio del 30% dell'assegno.