Senato | nuova scritta contro La Russa a Roma

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unadi minacceil neo presidente delIgnazio Laè spuntata sull’acquedottono nella zona di via dell’Acquedotto Alessandrino a Tor Pignattara a. La polizia di Tor Pignattara ha segnalato la, tracciata con una bomboletta spray, alla sala operativa e sul posto è dunque intervenuta la Digos che sta svolgendo le indagini. A quanto si apprende, sono stati già presi contatti con il comune per la cancellazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ancora minacce, stavolta nella zona di via dell'Acquedotto Alessandrino a Tor Pignattara Unascritta di minacce contro il neo presidente delIgnazio La Russa è spuntata sull'acquedotto romano nella zona di via dell'Acquedotto Alessandrino a Tor Pignattara a Roma. La polizia di ......58 Domani incontro Meloni - Berlusconi in sede di FdI 18:31scritta con sigla anarchici contro La Russa su acquedotto romano della capitale 17:29 Spostamento a destra Paesi Nato, Biden: "... La Russa presidente del Senato anche senza Forza Italia. Fumata nera alla Camera - Oggi il voto per il presidente della Camera, Forza Italia spaccata - Oggi il voto per il presidente della Camera, Forza Italia spaccata Siamo annegati nel mare di destra però forse da qualche parte, in rassegnato dormiveglia, potrebbe esserci qualche rimasuglio di sinistra ...Nei giorni scorsi era apparsa una stella a cinque punte fatta con lo spray sulla sede locale di Fdi, prima del Msi, nel quartiere della Garbatella e uno striscione al Colosseo.