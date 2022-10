Salernitana | Nicola | «Soddisfatto dei miei ragazzi | loro molto forti»

...10 giorni e si prende la seconda vittoria consecutiva in campionato ai danni della. A ... Dopo il successo all'ultimo respiro con il Verona, invece, gli uomini ditornano a perdere ...Commenta per primo Nonostante la sconfitta contro l'Inter, l'allenatore dellaDavideapplaude la squadra: 'Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo fatto la partita che volevamo e se non prendevamo il secondo gol potevano anche crearsi i presupposti per ...I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi vincono 2-0 a San Siro contro la Salernitana di Davide Nicola e si portano a 18 punti dopo 10 giornate, al settimo posto in classifica a +2 dalla Juventus e ...Il tecnico: "Lavorando così, arriveremo a giocare non solo in modo produttivo, ma mostreremo anche un gioco esteticamente piacevole. Peccato il secondo gol preso" ...