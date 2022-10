Russell Crowe | il ‘Gladiatore’ tifa Lazio | “Discorso chiuso”

Cosìconferma la sua preferenza per i colori biancocelesti in chiave calcistica. l'annuncio alla conferenza stampa di Poker Face approfondimento Django, la serie tv Sky in anteprima ...Così, incalzato dai giornalisti, ironizza il regista e attorenel corso della conferenza stampa di presentazione del suo film 'The Poker Face' alla Festa del Cinema di Roma, ribadendo ...