RoFF17 | Foudre | recensione del film di Carmen Jaquier su un’estate ricca di passione

(Di domenica 16 ottobre 2022) La nostradi, elegante e trattenuto lungometraggio d’esordio della regista svizzera, presentato nella sezione Progressive Cinema della Festa del Cinema di Romain francese vuol dire fulmine, lo stesso che travolge metaforicamente la protagonista dell’esordio alla regia dipresentato oggi alla 17ª Festa del Cinema di Roma: undi grande eleganza formale ma un po’ incompiuto. All’alba di un nuovo secolo Siamo nella Svizzera francese del 1900, precisamente nella valle del Vallese. Elisabeth (Lilith Grasmug) è una giovanissima ragazza di famiglia contadina che sta per prendere i voti, quando viene costretta a tornare a casa per l’estate per aiutarli nei campi. Sua sorella Innocente è morta poco ...