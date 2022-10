Messico | commando fa strage in un bar | 12 morti - Esteri - quotidiano net

Uomini armati hanno aperto il fuoco su clienti e personale in un locale di Irapuato, nello stato centrale di ...Ilha ucciso l'ex sindaco e padre del primo cittadino Conrado Mendoza Almeda in casa sua, ... un'altra parte delpesantemente controllata dai ...Nuovo terribile agguato in Messico: 12 persone sono state uccise in un bar a Irapuato, nello stato di Guanajuato. Dietro c'è l'ombra dei cartelli ...Almeno 12 persone sono state uccise in un attacco armato all'interno di un bar a Irapuato, nello stato di Guanajuato, nel Messico centrale. Intorno alle 19.51 ora locale, fa sapere la polizia, un comm ...