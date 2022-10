Civitanova-Modena in tv oggi | canale | orario e diretta streaming Superlega 2022 2023 volley

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tutto pronto per Cucine Lube-Valsa Group, partita valevole per la terza giornata della regular season didimaschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini tornano sul campo di casa con l’obiettivo di riscattare la sorprendente sconfitta al tie-break contro Padova e conquistare punti importanti per rimanere nella zona alta della classifica. Dall’altra parte della rete ci saranno però i Canarini di Andrea Giani, che dopo il ko all’esordio a Padova, si sono riscattati con il bel successo contro Piacenza. Grande attesa dunque per questo big match che promette spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 16 ottobre all’Eurosuole ForumMarche. Di seguito, le informazioni per ...

...campo dei campioni d'Italia della Lube. Tra i gialloblu di Andrea Giani, reduci dalla vittoria con Piacenza, a disposizione per la prima anche lo schiacciatore francese Marechal....... le partite giocate con Verona (2 - 3) e(1 - 3) hanno messo in evidenza come quella ... Per Zanussi invece l'incrocio più recente è datato 14 aprile: successo gialloblù per 3 - 0 a...Il calendario della 3^ giornata di Superlega 2022/2023 di volley maschile: programma, date, orari, diretta tv e streaming delle partite ...Le due squadre si affronteranno anche lunedì 31 ottobre al PalaPirastu di Cagliari per la Semifinale della Del Monte® Supercoppa, ma parlare del match di Regular Season solo come di una prova generale ...