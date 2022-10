Volano stracci tra Giorgia e Silvio Lei | Non sono ricattabile Lui | Sei arrogante e prepotente

(Di sabato 15 ottobre 2022) Adesso rischia veramente di saltare tutto. "Mi pare che da quegli appunti ne mancasse uno: non" sibilaMeloni a sera quando lascia gli uffici di Montecitorio. La quasi - ...

Il Riformista

Adesso rischia veramente di saltare tutto. "Mi pare che da quegli appunti ne mancasse uno: non sono ricattabile" sibila Giorgia Meloni a sera quando lascia gli uffici di Montecitorio. La quasi - ..." Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè non ricattabile ". Parole di fuoco che rendono il clima nel centrodestra ancora più incandescente. Sono quelle pronunciate da Giorgia Meloni ... “Non sono ricattabile”, Meloni risponde al foglio degli appunti ‘al veleno’ di Berl... L’elezione dell’antiabortista Fontana (Lega) alla presidenza della Camera dimostra il nuovo asse Meloni-Salvini ...“Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè non ricattabile”. Parole di fuoco che rendono il clima nel centrodestra ancora più incandescente. Sono quelle pronunciate da Giorgia Meloni ai ...