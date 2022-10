(Di sabato 15 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Berlino, 15 ottobre 2022 "C'è un punto chiave ed è quello più importante sul modo in cui l'può lavorare oggi. In uno scenario allargato c'è dauna volta e per sempre ildie il voto all'unanimità a livello europeo. Penso che sia l'unico modo in cui possiamo lavorare insieme. Ildinon è mai a favore di un interesse generale, ildiè sempre per ricattare gli altri", le parole di Enricoal Congresso del Partito Socialista europeo. / Party ofn Socialists Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

ilGiornale.it

EnricoLui non sta simpatico nemmeno ai suoi elettori. Emigratis in prima serata su Canale 5 ... pur con il suo linguaggio veloce e i. Non è scontato che, siccome ha funzionato su ...Roma, 22 set " "E' il vostro primo voto, un momento importante, andate a votare". Enricosi rivolge direttamente ai giovani in un 'reel', un breve video con musica e '', postato su Instagram. SOTTOTITOLI Letta: "Eliminare diritto di veto per far funzionare Unione europea" Il diritto di veto non è mai a favore di un interesse generale, il diritto di veto è sempre per ricattare gli altri", le parole di Enrico Letta al Congresso del Partito Socialista europeo. / Party of ..."Origi ci sei": questo il titolo scelto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport per spiegare il momento del Milan e soprattutto di Divock Origi, attaccante belga arrivato ...