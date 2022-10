Serie A | decima giornata | orari e dove vedere le gare in tv su Sky e Dazn

(Di sabato 15 ottobre 2022) Gli occhi d’Europa studiano estasiati le gesta del Napoli , che ha travolto il Liverpool e due volte l'Ajax volando agli ottavi in largo anticipo. Ma Spalletti, che evita di gonfiare il petto per non...

L'impegno più delicato e atteso dellagiornata riguarda la Juve di Allegri, in caduta libera e senza la capacità finora di reagire alle difficoltà. Un tonfo progressivo, ultima stazione lo ...Il Napoli sfida il Bologna nellagiornata del campionato diA. Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, gli azzurri sono primi in classifica e reduci dalla partita di Champions League del Maradona contro l'Ajax, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Diffidati Atalanta-Sassuolo: ci sono bergamaschi a rischio squalifica per la Lazio Ecco la situazione dei diffidati ...