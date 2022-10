PSV | Xavi Simons chiude a un ritorno a Parigi

Commenta per primo Il PSG può comprareSimons per 10 - 12 milioni di euro. Lo scrive ED , quotidiano olandese secondo cui per la ... Ilperò punta a trattenere il calciatore almeno fino alla ...nella fase a gironi invece ha direttoEindhoven Glasgow Rangers 0 - 1. (Matteo Fantozzi) ... ma in questa Champions League sta lasciando qualcosa per strada : per il secondo anno consecutivo...Il giovane olandese ha lasciato la Francia in estate, trasferendosi a titolo definitivo a Eindhoven: nel suo contratto è presente una clausola.Xavi Simons sta avendo un inizio di stagione smagliante con la maglia del PSV Eindhoven. L’articolo Xavi Simons può tornare al PSG Se volessi andare al Paris Saint-Germain potrei andarmene per una ce ...