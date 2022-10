Iervolino annuncia il futuro di Ribery e promette | “Con l’Inter venderemo cara la pelle”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Vigilia di campionato per la Salernitana che domani sarà di scena a Milano per affrontare. Un sabatotterizzato non solo dalle parole dei due tecnici, Davide Nicola e Simone Inzaghi, ma anche da quelle di Danilo. Il presidente granata è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, svelando quello che sarà ildi. Inter –la, sarà una partita dura. Ci sarà un esodo del nostro pubblico che ci segue sempre, sarà il nostro dodicesimo uomo in campo. Momento difficile – C’è stato un momento in cui abbiamo dovuto fare dei chiarimenti, è dura perdere 5-0, ma mai abbiamo messo in dubbio la posizione di Nicola. Qualche partita non l’abbiamo gestita come avremmo dovuto, ma ...