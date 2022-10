Delirio del Pd contro Fontana | maxi-striscione e insulti Democrazia non accettata

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il Partito democratico non accetta laparlamentare. Secondo Enrico Letta e compagni la maggioranza non ha il diritto di scegliere tra le sue fila il presidente della Camera che più ritiene adatto. Dopo aver inveitoIgnazio La Russa al Senato, adesso tocca a Lorenzo, giudicato pericoloso per il Paese. La sua colpa principale è essere un sostenitore convinto della famiglia tradizionale. Ecco allora che il segretario dem detta la linea: «Peggio di così nemmeno l'immaginazione più sfrenata. L'Italia non merita questo sfregio». La XIX legislatura è appena iniziata che i deputati del Pd provano a trasformare l'aula di Montecitorio in una corrida. Quando il presidente provvisorio Ettore Rosato dà il via alle operazioni di voto, gli onorevoli Alessandro Zan (paladino dei diritti lgbt) e Rachele Scarpa (neo deputata ...