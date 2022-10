Ucciso a Lecce | svolta nelle indagini | arrestati un uomo e due donne Fu trovato legato e imbavagliato

Questa mattina la svolta, con i carabinieri che hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere - emesso dal gip di- nei confronti di tre persone, di cui due donne . Anche un'...... nei confronti di tre persone, di cui due donne, accusate dell'omicidio di Donato Montinaro, l'anziano falegname in pensione trovato morto nella sua abitazione a Castri dil'11 giugno scorso, ...Castri di Lecce- I carabinieri hanno tratto in arresto tre persone, di cui due donne, ad un quarto uomo è stato notificato un avviso di garanzia, per omicidio in concorso e rapina aggravata. L’indagin ...Due donne e un uomo sono stati arrestati per l’omicidio di Donato Montinaro, avvenuto lo scorso 11 giugno a Castri di Lecce ...