Sensi | 'Monza scelta migliore | non ho più paura L'Inter e Zhang'

(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella,, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho.Stefano, centrocampista del, ha parlato della sua stagione a La Gazzetta dello Sport Protagonista annunciato del, poi in difficoltà al pari della squadra, Stefanoha preso in mano la ...Stefano Sensi, centrocampista del Monza, ha raccontato le proprie sensazioni sui primi mesi vissuti in biancorosso ...Stefano Sensi, centrocampista del Monza, ha parlato della sua stagione a La Gazzetta dello Sport Protagonista annunciato del Monza, poi in difficoltà al pari della squadra, Stefano Sensi ha preso in m ...