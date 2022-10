Red Bull | il 2023 è già iniziato | ' Piccole novità nelle ultime gare'

Subito dopo aver apposto il sigillo sul titolo Piloti, Christian Horner ha riconosciuto pubblicamente il lavoro della squadra di tecnici che ha creato e sviluppato la RB18. Nomi che vanno oltre quelli ...Un nuovo gioiello entra a far parte della galassia. Il Salisburgo fa spere di aver ingaggiato un giovane talento colombiano: si tratta del 16enne Alexander Murillo, che ha lasciato il Kelme e ha firmato un contratto fino al 2025 dopo un breve ...Dopo ulteriori tentennamenti, la FIA ha finalmente ufficializzato i documenti relativi al Budget Cap. Tali documenti hanno comunicato che Aston Martin e Red Bull hanno violato le regole del Budget Cap ...Il colosso internazionale interessato al club in questo momento in grande forma in Serie B. Il ds Bravo: “Non me ne meraviglio: siamo un club sano con strutture di alto livello" ...