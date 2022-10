Meloni fa bene a non cedere ai ricatti Ma…

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ci sono i “non luoghi” di Augé, gli aeroporti ad esempio, ma ci sono anche le “non cose”. “Oggetti quasi”, per riprendere il titolo di serie di racconti di Saramago. Oggi la politica italiana pare condizionata da una non moglie e da una non (più) infermiera. È incredibile, ma è la realtà.ha fatto una donna,, a nonal ricatto di un uomo, Berlusconi, che ieri rientrando in quel Senato dal quale era stato espulso non ha certo offerto una prova esaltante. Oggi la stessa cosa rischiava di sucalla Camera. E lo spettacolo sarebbe diventato indecoroso. Ma il pericolo delle due girls che gli girano costantemente attorno resta. E vedremo presto le prossime mosse della coppia. Una donna però c’è e a quanto pare non molla.andrà incontro a mesi difficili, non ha tempo da perdere ...