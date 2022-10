ilGiornale.it

... IL CARANCHIONE - L'tensostruttura costata 500 mila euro e del quale ancora nulla sappiamo ...centenaria alla quale faccio anch'io i migliori auguri ed aggiungo che le sono debitore di una......figuraccia piùnella storia del Torino e non soltanto. Insulti, urla, bestemmie, rinfacciamenti, spintoni, mani alzate, parole dal sen fuggite in pubblico e al pubblico in pasto date. La... L'orrida frase di Zan, l'ipocrisia di Fico e Fontana: quindi, oggi... Quindi, oggi...: la mossa di Putin, lo striscione di Alessandro Zan e l'elezione di Lorenzo Fontana - Fausto Bertinotti era una figura “di parte”, se volete pure “divisiva”. Laura Boldrini era figura ...