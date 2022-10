Lazio | pareggio in Europa League con lo Sturm Graz

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Lapareggia incon loe Sarri si lamenta dell’arbitraggio. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha commentato: “La squadra ha un’anima, questo mi soddisfa. Ma calendario troppo fitto. L’episodio su Lazzari fa parte di un contesto di partita in cui l’arbitro è riuscito a far innervosire tutti. Un arbitro non all’altezza di questo livello, la partita era corretta. Le spese le abbiamo fatte noi. L’inferiorità, giocando ogni tre giorni, è pesante. Una bella prestazione a livello caratteriale, dispiace per il risultato”. E sul mondiale ha detto: “Vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa possa dare il Qatar al calcio mondiale”. L'articolo proviene da Italia Sera.

