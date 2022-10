L' Anpi contro La Russa e la destra di governo | ' Deve scusarsi per le sue frasi offensive'

la Repubblica

... che proprio sabato scorso era scesa in piazza insieme a +Europa, Apertamente, Partito Democratico, Free Tibet Italia Onlus e. "Un piccolo gesto per dimostrare il nostro pieno sostegno alle ..."La seconda carica dello Stato merita rispetto - afferma il presidente, Gianfranco Pagliarulo - ma non posso sottacere l'odio che ha sempre manifestatol', definita `foglia di fico della ... Anpi: "La Russa ora chiesa scusa ai partigiani". Le iniziative 'contro' per il centenario della Marcia su Roma Il presidente Pagliarulo: "La seconda carica dello Stato merita rispetto, ma non posso sottacere l'odio che ha sempre manifestato nei nostri ...Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Anpi, contro Ignazio La Russa: "Non posso sottacere l'odio che ha sempre manifestato contro l'Anpi, definita foglia di fico della sinistra´ e associazione vergog ...