La strategia di Biden è uno strumento democratico. Scrive Arpino

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Chi conosce almeno un po’ gli Stati Uniti, oppure ha avuto la ventura di operare in guerra a fianco di comandanti militari americani, sa bene che quando si tratta di Difesa, di sicurezza o anche solo di interesse nazionale, oltre oceano le differenze di vedute tra democratici e repubblicani sono poco osservabili. Questo perché i cittadini a stelle e strisce vengono costantemente aggiornati, in modo semplice e asettico, sullagenerale (Grand strategy), ovvero verso quale direzione stia andando il Paese in questi settori. Non è propaganda per questo o per quello, è solo informazione democratica. In genere non è manipolata nella sostanza, anche se – in funzione della lontananza o della prossimità dei periodici momenti elettorali del sistema – il flusso di informazioni può essere anticipato o ritardato. Per esempio, la National security strategy di Joe ...