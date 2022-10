Istat | permessi costruire | in II trimestre +1 | 8% superficie

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nel secondo2022 ilcomparto residenziale presenta una crescita congiunturale dell'1,8% per il numero di abitazioni e dell'1,2% per lautile abitabile. Lo rileva l'spiegando ...

Istat

Lo rileva l'spiegando che la superficie dei fabbricati non residenziali è in calo rispetto al ... Dopo quattro trimestri di crescita congiunturale continua deidi costruire del comparto ...- Italia:di costruire, II trimestre;, economia non osservata nei Conti nazionali, anno 2020; aggiornamento Bankitalia su debito pubblico. - Stati Uniti: Prezzi all'import, ... Permessi di costruire - II trimestre 2022 Nel secondo trimestre 2022 ilcomparto residenziale presenta una crescita congiunturale dell'1,8% per il numero di abitazioni e dell'1,2% per la superficie utile abitabile. (ANSA) ...Le famiglie, che generano un quarto delle emissioni dell'Italia, osserva l'Istat, "nel 2020 riducono le proprie emissioni in misura maggiore rispetto alle ...