Incredibile nelle Filippine | arbitro colpito da un fulmine durante la partita

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nella giornata di oggi è uscito un video riportato da NowThisNews via Twitter, nel quale viene mostrato un episodio alquanto bizzarro. Il protagonista della vicenda è uno sfortunatoimpegnato in un incontro di bassa categoria. Unadi calcioè stata interrotta quando l’è stato inaspettatamenteda unin mezzo al campo. A soccer match in the Philippines was interrupted when the referee was unexpectedly struck by lightning in the middle of the field. Luckily, the ref received medical attention, is in stable condition, and is expected to make a full recovery. pic.twitter.com/wjbBwmVFjG— NowThis (@nowthisnews) October 14, 2022 Video TwitterFortunatamente, il direttore di gara ha ...