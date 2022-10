Guinea Equatoriale | Perla d' Africa dalla parte delle donne | ' No alla discriminazione | io ne sono la prova'

Indossa un "abito" importante, Catalina Martinez Asumu, una veste leggera ma onerosa allo stesso tempo: quella di segretario di Stato ...Anticipazioni Un Altro Domani: l'avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nelladel 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui le Anticipazioni della s o ap di un altro domani su Zon.it. ...Anticipazioni Un Altro Domani: l’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale ...Guinea Equatoriale Il presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (nella foto), al potere da 43 anni, si candiderà per un altro mandato settennale alle elezioni di novembre.... Leggi ...