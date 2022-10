Governo | Salvini | ' se Mef a Lega onore | nome Giorgetti fuori discussione'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Se si chiederà alladi occuparsi, oltre che di tutti gli altri temi, anche di economia, per me è motivo di orgoglio. Ilè quello di Giancarlo? "E'". Così Matteo, in transatlantico a Montecitorio.

La Lega indichera' Giancarlo Giorgetti come proprio candidato al ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteoai cronisti. "Se si chiedera' alla Lega di occuparsi oltre che di tutti gli altri temi anche di economia per me sarebbe motivo di orgoglio", ha detto. Quando gli e' stato chiesto se fara' il ..."E' fuori discussione". Così il segretario della Lega Matteosul fatto che la Lega indichi Giancarlo Giorgetti come ministro dell'Economia, nel Transatlantico di Montecitorio. .(Adnkronos) – Ha sentito Silvio Berlusconi dopo l’incidente di ieri al Senato “Più volte, sia lui che Giorgia. Si appianerà tutto…”. Così Matteo Salvini, conversando con i cronisti a Montecitorio.Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Se si chiederà alla Lega di occuparsi, oltre che di tutti gli altri temi, anche di economia, per me è motivo di orgoglio. Il nome è quello di Giancarlo Giorgetti “E’ fuor ...