Gf Vip | scatta la scintilla fra Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi? ' Mi piaci | sei il mio prototipo'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Notte di fuoco nella Casa del Gf Vip dopo la puntata in diretta. Nella Casa di Cinecittà, nelle scorse ore, non sono mancati gli scontri tra alcuni Vipponi, ma anche delle dichiarazioni inattese. Il ...

Salvo Veneziano torna ad inveire contro Alfonso Signorini e questo Grande Fratello reo di sdoganare in tv, almeno in questa edizione, 'bullismo e linguaggio da scaricatori di ...così l'... "Avete bullizzato Marco Bellavia": scatta la protesta agli studios del Grande Fratello Vip Notte di fuoco nella Casa del Gf Vip dopo la puntata in diretta. Nella Casa di Cinecittà, nelle scorse ore, non sono mancati gli scontri ...La relazione tra la cantante ed il pilota procede al meglio, tanto che i due hanno postato la prima immagine insieme su Instagram ...