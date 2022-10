Firenze Atp 250 | Musetti batte Zapata Miralles 6-3; 6-0 e vola ai quarti

Buona vittoria anche se sofferta per il giovane ...Una vittoria gli regalerebbe la terza semifinalesul veloce. Mackenzie McDonald ha vinto due partite: la prima in tre set contro il connazionale Jenson Brooksby e la seconda in due set contro il ...L'ordine di gioco di venerdì 14 ottobre nel capoluogo toscano. Lorenzo Musetti sfida lo statunitense Mackenzie McDonald per accedere in semifinale ...Una autentica prova di forza, quella del ventenne di Carrara, che ha dominato in poco più di un'ora un avversario che ha resistito solo i primi 6 giochi, per poi essere travolto ...