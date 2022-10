Calciomercato Inter | rinnovo Skriniar | gli scenari secondo Carlo Laudisa

Eurosport IT

Commenta per primo Perez, Santillana e Salinas dicono la loro sul difficile momento del Barcellona in Champions League dopo il pareggio contro l': 'Che disastro!'.Carlo Laudisa fa il punto della situazione sul contratto del difensore dell', Milan Skriniar, in scadenza nel prossimo giugno 2023. Rinnoverà ... Calciomercato - Inter, con gli ottavi di Champions League in arrivo 10 milioni fresch: obiettivo, il rinnovo di Skriniar Intervistato ai canali ufficiali del club, il presidente blaugrana aggiunge: "Ho parlato e reagito con l'Uefa". E su ...L'argentino ha recuperato e torna dunque a disposizione per la partita contro la Salernitana, nuovi esami la prossima settimana per il belga e per Brozovic ...