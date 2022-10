Rischio idrogeologico | sei progetti per il comune di Monteforte Irpino

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(AV) – Seiper un importo complessivo di circa 35 milioni di euro, per mitigare ile salvaguardare abitazioni e cittadini: sono stati presentati e approfonditi nel corso di un fondamentale incontro politico – programmatico che si è svolto questa mattina neldi. “L’incontro di questa mattina, che è stato definito giustamente epocale sia per i temi trattati che per la presenza di tutti gli organismi sovra comunali coinvolti, è stato uno step fondamentale per il futuro del nostro territorio – spiega il sindaco Costantino Giordano – perché ci ha consentito di presentare e illustrare a tutti i soggetti coinvolti, imessi in campo ...

13 ott 22 In Nord Italia, l'attesa di precipitazioni intense e regolari per riequilibrare il grave deficit idrico del 2022 continua a protrarsi, aumentando ilsui corsi d'acqua. Ma anche al Centro e al Sud fiumi e invasi restano sotto la media. Lo scrive in un comunicato l'Osservatorio sulle Risorse Idriche dell'Anbi, l'associazione ...1' DI LETTURA La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per ilmeteo -e idraulico, valido dalle oggi fino alle 24 di domani. Su Palermo, l'aggiornamento prevede l'allerta arancione. Per domani, invece, è prevista allerta gialla, secondo un ... Rischio idrogeologico, Savona città pilota con Fondaz. Cima - Liguria La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, venerdì ...SICILIA - Nella giornata di domani, venerdì 14 ottobre 2022, sull'Isola sono previste piogge sparse. La Protezione civile siciliana ha diramato per tutto ...