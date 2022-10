Wired Italia

... disputato al Centro Tecnico Federale di Roma in settembre, propedeutico per ledi ... si sta sviluppando in tutto il Paese eazzurri puntano alla qualificazione ai Giochi Paralimpici. ......Festival della Cultura Paralimpica di Milano il progetto Adaptive Winter Sport per promuovere... medico e dirigente sportiva, sa bene che le Olimpiadi e lesono quello che lasciano. Il ... Paralimpiadi, gli atleti si raccontano Bianchedi: i Giochi del 2026 serviranno per avere impianti accessibili ma anche per consentire agli atleti di raggiungerli senza ostacoli ...Fino al 14 ottobre la terza edizione dell’iniziativa promossa dal Comitato Italiano Paralimpico. Pancalli: “Prosegue il nostro viaggio nel Paese per promuovere una cultura dell'inclusione e dell'integ ...