Noi non abbiamo paura di dire pace (di G. Gambino)

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nel costruire questo numero, che per oltre venti pagine è dedicato alla risoluzione del conflitto in Ucraina, ci siamo a lungo posti il dubbio se un tema così importante potesse tornare a trovare spazio nella mente umana dopo che, per oltre otto mesi, non si è più potuto parlare apertamente di: sui giornali, nelle tv, in radio, eccetera. Persino al bar. L’invasione russa in territorio ucraino ha prodotto uno spartiacque senza precedenti. Su tutto. O stai di qua, o stai di là. Una guerra fredda delle notizie e delle opinioni. Esasperando la polarizzazione, triste e semplificata, a danno della complessità che dovrebbe invece appartenere al linguaggio giornalistico. Intendiamoci su un punto: non esiste persona che si diverta nel vedere morire civili e militari ucraini, russi o di qualsiasi altra nazione al mondo. Non esiste persona, salvo rare eccezioni, che ammiri ...