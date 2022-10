La repressione dell’Iran | gli studenti scesi in piazza portati in centri di rieducazione

Leggi su tpi

Sono centinaia gli adolescenti che si sono uniti alle proteste antigovernative in Iran sorte dopo la morte di Mahsa Amini: le ragazze rifiutano di indossare il velo, dalle classi vengono rimosse le immagini del leader religioso Ali Khamenei, si chiedono libertà e parità dei sessi. La risposta di Teheran è però di totale intransigenza. Il ministro dell'Istruzione Yousef Nouri ha fatto sapere che diversisono stati trattenuti in "psicologici" – soluzione scelta al posto dell'arresto – per essere rieducati e corretti. "Quando i nostri esperti avranno fatto il loro lavoro e saranno riusciti a rimuovere gli aspetti antisociali del loro carattere – ha detto in un'intervista al quotidiano iraniano Shargh – gli'corretti' saranno liberati e potranno tornare a scuola". Veri e propri istituti di salute mentale nei quali ...