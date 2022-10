Jamie Lee Curtis | il consiglio per affrontare l’invecchiamento | “Non scherzate con il vostro viso”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 13 ottobre 2022)Leeci incoraggia ad accettare. L’attrice 63enne, in splendida forma, tra i protagonisti più amati della saga Halloween (che porta sul grande schermo proprio in questi giorni il capitolo finale “Halloween Ends“) dà unalle sue figlie e non solo: “Noncon la vostra faccia“. Una sorta di gioco di parole che nasconde un significato molto importante: la, che del fisico statuario ha fatto un segno di riconoscimento, mettendolo in mostra nei più iconici film degli anni ’80 e ’90, si è dichiarata assolutamente pro-ageing. Ma non prima di aver sperimentato sulla sua pelle gli effetti dei “ritocchini“ anti età.LeeI prodotti anti-aging “Mi sono sottoposta alla chirurgia plastica – ha spiegato ...