Invasione di formiche e la scuola è costretta a chiudere

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Accade in Abruzzo. Durante un sopralluogo del vigile ecologico in una, è stata riscontrata una nidificazione eccezionale diche, dall’esterno del fabbricato si sono poi diffuse in prossimità delle finestre di due aule e sulle pareti perimetrali dello stesso. L'articolo .