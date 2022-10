Google Pixel Watch riceve il primo aggiornamento e si tiene stretto Google Foto

... in veste di AMOLED da 1.28 pollici risoluto a 416×416, con 1.000 nits come luminosità ... come con app di fitness di terze parti comeFit , Apple Health, Relive, Strava e Adidas ...Dopo aver provato per qualche giorno i nuovi arrivati della famiglia, ecco a voi un confronto fra7 e7 Pro . Come in occasione della passata generazione, anche i nuovi modelli condividono lo stesso distanziamento di prezzo di listino (649 euro contro 899 euro) con una ...Il produttore taiwanese per conto terzi continua a far registrare risultati in forte crescita: nel Q3 2022 il fatturato sale a 20,23 miliardi di dollari, con un utile netto che balza di quasi l'80% a ...L’azienda americana ha appena svelato il suo ultimo gadget per la realtà aumentata, si chiama Meta Quest Pro e si userà nel metaverso per l’ufficio del futuro ...