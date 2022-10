Fedez e Salmo per la prima volta insieme | arriva Viola

Siete pronti per il nuovo singolo diLa coppia che nessuno si sarebbe mai aspettato! Due dei più grandi protagonisti della scena rap italiana contemporanea si uniscono per creare un feat incredibile. Disponibile da domani ...Il pezzo vede come autori oltre astesso e, un team affiatato: Dargen D'Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione musicale. L'artwork della copertina è ...