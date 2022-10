Europa League | Rennes e Fenerbahce qualificate | vincono Arsenal e Friburgo | Feyenoord 1-1 LIVE | Ludogorets 1-0 | Monaco sotto | Man United 0-0

Due le italiane oggi in: la Roma ha pareggiato 1 - 1 con il Betis Siviglia, la Lazio scende in campo dalle 21 contro lo Sturm ( GLI HIGHLIGHTS DI)., Betis - ...José Mourinho ha commentato il pareggio della Roma contro il Betis: 'Hanno fatto bene No, il primo tempo è stato un disastro'Non è bastata la prestazione messa in campo dai giallorossi per trovare la ...I viola ne fanno cinque con doppietta di Gonzalez in Conference, giallorossi di carattere nel giusto pareggio contro i leader del girone di Europa League ...Europa League, Friburgo, Fenrbahce e Rennes passano al turno successivo. L’Arsenal di misura sul Bodo/Glimt. AEK Larnaca-Fenerbahce: 1-2. Nel Gruppo B i turchi del Fenerbahce staccano il pass per il p ...