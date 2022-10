Comune di Chiavari | Concorso per 2 Tecnici Esperti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Esperto Tecnico, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIn esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1346 del 15 settembre 2022 é indetto unpubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di «Esperto tecnico», categoria «D». Requisiti ed Invio della Domanda Ai sensi dell'art. 247, decreto-legge n. 34/2020, le domande dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, unicamente on-line attraverso ...

Al momento è solo un progetto in cerca di fondi per finanziamenti per poterlo tradurre in opere cantierabili, ma ildioggi ha presentato ufficialmente il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, affidato ai professionisti Leris Fantini e Vaglia Galdi. "È un tema che non riguarda ......dovrebbe fare in questo campo affinché la promozione di una salute mentale diventi un bene... Ghio 3 a, con l' occasione verrà proiettato un video dal titolo: "Sostenibilità e Salute ... Il Comune di Chiavari a Genova per la Settimana Nazionale della Protezione Civile Dall'ufficio stampa del Comune di Chiavari In occasione della settimana nazionale della Protezione Civile, il comune di Chiavari ha preso parte questo ...Recentemente Chiavari ha potenziato il proprio centro operativo comunale grazie alla collaborazione con la scuola Telecomunicazioni Stelmilit ...