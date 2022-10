Boniek | «Di Agnelli meglio che non parlo La Juventus ha ottimi giocatori ma non gioca a calcio»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Zibiha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio. Ha parlato dell’infortunio di Paulo Dybala e del momento della. Ha preferito non rilasciare commenti sul presidente del club bianconero, Andreaè sempre stato molto critico nei confronti della, negli ultimi anni. “Dybala è una perdita molto importante. Era iltore più in forma e stava ritrovando la brillantezza dei tempi migliori. Ricordiamo che veniva da un periodo allain cui aveva tanti problemi e hato poco. Mi dispiace tanto perché ho visto la faccia triste e sognava di andare anche ai Mondiali con l’Argentina. Penso che lo rivedremo a gennaio. Era la marcia in più di questa squadra“. Sullae ...

... Boniperti, Charles e Sivori; poi Zoff, Tardelli, Platini e, per fare sol alcuni nomi. Gente che ha fatto la storia del calcio. "Una volta con l'avvocatoe il presidente Boniperti - lo ..."Bello di notte", avrebbe detto l'avvocato Giannia un fuoriclasse del calibro di Zibìprima che diventasse idolo dei romanisti. D'altronde, sono i numeri che raccontano come l'... Boniek: "Di Agnelli meglio che non parlo. Juve squadra con buoni calciatori ma non gioca a calcio"