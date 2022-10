Allagamenti nel trapanese | Carabiieri soccorrono famiglie

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – A seguito dell’esondazione del fiume Verderame, che ha causato l’allagamento di alcune strade in località Salinagrande di Trapani, in prossimità della SP 21, i Carabinieri, che erano in zona per verificare la situazione, sono intervenuti in aiuto di alcunein difficoltà raggiungendo le loro case ed aiutandoli a mettersi in salvo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore a Catania e provincia sta provocando per le strade glitipici di questo periodoquale le alte temperature estive lasciano il posto a quelle basse invernali. L'acqua ha raggiunto in particolare nella zona centro nord della città delle ......ma anche nell'Agrigentino si stanno verificandoed esondazioni che mettono a dura prova vigili del fuoco e protezione civile che in una nota fa il punto delle criticità in Sicilia. È di nuovo critica la situazione maltempo in provincia di Trapani. Dopo i fenomeni meteorologici che nelle ultime settimane hanno causato ingenti danni al capoluogo e ai centri della provincia, anche ...