Rc auto | Farina | “Senza riforme probabile inversione dei prezzi”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) MILANO – "Le nostre stime indicano che a fine anno sia la frequenza che il costo medio dei sinistri saranno in forte crescita". Lo ha detto la presidente dell'Ania, Maria Bianca, intervenendo all'Insurance Day 2022. "Dovremo affrontare una stagione nuova nell'Rc, probabilmente con un'di tendenza dei, a meno che non si riescano a fare tempestivamente lenecessarie per rendere tutto il sistema più sostenibile", aggiunge, indicando alcuni esempi, quali, la revisione delle classi di merito, e maggiori strumenti per l'antifrode.