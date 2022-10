Rassegna stampa del 12 ottobre 2022 | le prime pagine dei quotidiani

SalernitanaNews.it

Mercoledi 12 ottobre alle ore 19.30 nella chiesa Luterana di via Poerio a Napoli si terrà il secondo appuntamento della"I concerti d'autunno" XXVI edizione. La serata è dedicata a Johann Sebastian Bach, il compositore luterano per eccellenza ed ha come protagonista il Maestro Luca Signorini che presenterà tre ...SULMONA " Il direttore di Rainews24, Paolo Petrecca, la direttrice dell'agenzia diLaPresse, Alessia Lautone e la giornalista e conduttrice del Tg1, Laura Chimenti, sono i ...Sulmona "... I GRANATA IN EDICOLA. La rassegna stampa di SalernitanaNews Come di consueto, potete consultare le prime pagine attraverso il link di seguito, in attesa che inizi dalle 7.30 il solito notiziario della nostra redazione, a partire dalla rassegna stampa.StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Il prete scomunicato imbarazza la Curia. Padr ...